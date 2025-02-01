AP: Два американских солдата погибли на ночных учениях в Джорджии

Двое военнослужащих американской армии погибли в ходе ночных учений на базе Форт-Стюарт в Джорджии. Об этом со ссылкой на заявление военных сообщили в Associated Press.

Инцидент произошел 30 января. Солдаты из 2-й бронетанковой бригады 3-й дивизии попали в дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. В аварии участвовал одна единица техники. Других подробностей представители Форт-Стюарта не озвучили.