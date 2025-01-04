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Специальная военная операция (СВО)

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4 января, 18:46

«Все туда пойдёте»: Служивший в ВС США американец рассказал, что солдатам угрожали отправкой на Украину

«Газета.ru»: В армии США солдатам угрожали отправкой на Украину

После начала специальной военной операции (СВО) бойцам армии США во время тренировок периодически угрожали отправкой на Украину. Об этом «Газете.ru» рассказал русскоязычный американец Алексей, проходивший службу в Соединённых Штатах.

«Когда началась СВО, на тренировках нам стали говорить: «Ну всё, театр войны, вы все туда пойдёте!» Мы занимаемся, устали, а нам: «Вы слабые, вы все умрёте!» — поделился мужчина.

Руководство же, как правило, заботилось о солдатах. По словам Алексея, после начала СВО ему даже предлагали помощь и вариант с отзывом контракта без негативных последствий для него.

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Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Алена Пенчугина
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