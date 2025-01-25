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25 января, 17:03

США могут перебросить к мексиканской границе бронетехнику, пишут СМИ

WP: США могут перебросить бронетранспортёры Stryker на границу с Мексикой

Администрация США рассматривает возможность переброски подразделений, оснащённых бронетранспортёрами Stryker, к границе с Мексикой. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Авторы статьи уточнили, что американские чиновники намерены отправить на границу с Мексикой дополнительно несколько тысяч военных, среди которых могут быть пехотные войска, оснащённые бронетранспортёрами Stryker. Бойцы будут оказывать содействие пограничникам в обнаружении и задержании мигрантов, пытающихся незаконно пересечь границу. В материале говорится, что при одобрении данных мер заметно расширится «военное присутствие» в Техасе и Калифорнии — там находятся около 2,5 тысячи военных.

Эксперт Университета Дьюка Питер Фивер отметил, что хоть подобные действия имеют законное обоснование, они всё же несут в себе риск политических разногласий. По его словам, такие инициативы также могут быть неоднозначно восприняты обществом.

«Дьявол кроется в деталях. Изначальная поддержка со стороны населения не гарантирует, что эти действия будут популярны через несколько месяцев, особенно если солдаты начнут жаловаться, а миссия будет восприниматься как трата денег», — подчеркнул специалист.
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А ранее Life.ru писал, что Мексика не приняла военно-транспортный самолёт США с нелегалами на борту. В Минобороны США отметили, что действия Мехико временно помешали планам президента Дональда Трампа по депортации чужестранцев без документов. Но в дальнейшем страны пришли к компромиссу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Дарья Нарыкова
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