США могут перебросить к мексиканской границе бронетехнику, пишут СМИ

Администрация США рассматривает возможность переброски подразделений, оснащённых бронетранспортёрами Stryker, к границе с Мексикой. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Авторы статьи уточнили, что американские чиновники намерены отправить на границу с Мексикой дополнительно несколько тысяч военных, среди которых могут быть пехотные войска, оснащённые бронетранспортёрами Stryker. Бойцы будут оказывать содействие пограничникам в обнаружении и задержании мигрантов, пытающихся незаконно пересечь границу. В материале говорится, что при одобрении данных мер заметно расширится «военное присутствие» в Техасе и Калифорнии — там находятся около 2,5 тысячи военных.

Эксперт Университета Дьюка Питер Фивер отметил, что хоть подобные действия имеют законное обоснование, они всё же несут в себе риск политических разногласий. По его словам, такие инициативы также могут быть неоднозначно восприняты обществом.

«Дьявол кроется в деталях. Изначальная поддержка со стороны населения не гарантирует, что эти действия будут популярны через несколько месяцев, особенно если солдаты начнут жаловаться, а миссия будет восприниматься как трата денег», — подчеркнул специалист.