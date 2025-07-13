В Кентукки мужчина устроил стрельбу по прихожанам в церкви

В баптистской церкви города Лексингтон, штат Кентукки, произошла стрельба, в результате которой несколько человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир в социальной сети X. По его словам, вооружённый человек открыл огонь в церкви на Ричмонд-роуд.

«Поступила информация о серии инцидентов в Лексингтоне, связанных с одним подозреваемым, в том числе о перестрелке с патрульным и о стрельбе в баптистской церкви на Ричмонд-роуд, в результате которой есть множество пострадавших. <...> Стрельба унесла жизни двух человек», — написал Бешир.

Позднее агентство Reuters сообщило о гибели злоумышленника, устроившего стрельбу в церкви. По данным полиции, в стрельбе был замешан только один подозреваемый. Как сообщает местная газета Lexington Herald-Leader, преступник открыл огонь по полицейскому в районе аэропорта Блю Грасс, а затем отправился в церковь, где продолжил стрельбу по прихожанам. Полиция обезвредила нападавшего на месте.