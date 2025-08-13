«Это ритуал»: Стрельбу на похоронах Краско объяснили, но вопросы остались
Одиночный выстрел на похоронах Краско объяснили воинскими традициями
Обложка © Life.ru
Выстрел, прозвучавший во время похорон Ивана Краско, был частью воинского ритуала, поскольку покойный являлся бывшим военным. Об этом сайту MK.ru сообщили в правоохранительных органах.
Ранее издание писало, что мужчина, пришедший проститься с актёром, произвёл выстрел в воздух, что вызвало замешательство среди присутствующих. Позже выяснилось, что это не хулиганский акт, а традиционный салют в честь усопшего, служившего в армии.
Однако, по правилам, такой ритуал предполагает три выстрела, а оружие должно быть направлено в сторону могилы. В данном же случае прозвучал лишь один выстрел, причём раздался он неожиданно — из-за спин собравшихся, что сильно напугало людей.
Напомним, 9 августа на 95-м году жизни скончался актёр Иван Краско, которому было 94 года. Он оставил после себя огромное творческое наследие и навсегда останется в памяти родных, друзей и многочисленных почитателей его таланта. Краско скончался после долгой борьбы с серьёзной болезнью. Сегодня прошли его похороны. После отпевания и погребения неизвестный мужчина выстрелил в воздух.