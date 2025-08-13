«Это ритуал»: Стрельбу на похоронах Краско объяснили, но вопросы остались

Выстрел, прозвучавший во время похорон Ивана Краско, был частью воинского ритуала, поскольку покойный являлся бывшим военным. Об этом сайту MK.ru сообщили в правоохранительных органах.

Ранее издание писало, что мужчина, пришедший проститься с актёром, произвёл выстрел в воздух, что вызвало замешательство среди присутствующих. Позже выяснилось, что это не хулиганский акт, а традиционный салют в честь усопшего, служившего в армии.