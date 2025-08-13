Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

13 августа, 16:45

«Это ритуал»: Стрельбу на похоронах Краско объяснили, но вопросы остались

Одиночный выстрел на похоронах Краско объяснили воинскими традициями

Обложка © Life.ru

Выстрел, прозвучавший во время похорон Ивана Краско, был частью воинского ритуала, поскольку покойный являлся бывшим военным. Об этом сайту MK.ru сообщили в правоохранительных органах.

Ранее издание писало, что мужчина, пришедший проститься с актёром, произвёл выстрел в воздух, что вызвало замешательство среди присутствующих. Позже выяснилось, что это не хулиганский акт, а традиционный салют в честь усопшего, служившего в армии.

Однако, по правилам, такой ритуал предполагает три выстрела, а оружие должно быть направлено в сторону могилы. В данном же случае прозвучал лишь один выстрел, причём раздался он неожиданно — из-за спин собравшихся, что сильно напугало людей.

Прощай, дядя Ваня! Петербург проводил в последний путь народного артиста Ивана Краско
Прощай, дядя Ваня! Петербург проводил в последний путь народного артиста Ивана Краско

Напомним, 9 августа на 95-м году жизни скончался актёр Иван Краско, которому было 94 года. Он оставил после себя огромное творческое наследие и навсегда останется в памяти родных, друзей и многочисленных почитателей его таланта. Краско скончался после долгой борьбы с серьёзной болезнью. Сегодня прошли его похороны. После отпевания и погребения неизвестный мужчина выстрелил в воздух.

Александра Мышляева
