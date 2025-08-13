Прощай, дядя Ваня! Петербург проводил в последний путь народного артиста Ивана Краско

В театре имени В. Ф. Комиссаржевской в Петербурге прошла церемония прощания с народным артистом России Иваном Краско, которого не стало 9 августа. Проводить его в последний путь собрались его родные и коллеги.

Церемония прощания с народным артистом России Иваном Краско. Видео © Life.ru

К ним со сцены обратился племянник Ивана Краско актёр Дмитрий Яковлев. Он назвал умершего душой театра, отметив, что его не зря называли «‎дядя Ваня». Он также опроверг информацию некоторых СМИ о том, что в поседение годы Иван Иванович был брошен близкими и жил один. Актриса Анастасия Мельникова в свою очередь призвала молиться за покойного, чтобы ему было хорошо на том свете. Соболезнования у гроба принимали предпоследняя жена актёра костюмер Наталья Вяль и его сыновья Фёдор и Иван.