13 августа, 08:40

Прощай, дядя Ваня! Петербург проводил в последний путь народного артиста Ивана Краско

В театре Комиссаржевской в Петербурге простились с актёром Иваном Краско

В театре имени В. Ф. Комиссаржевской в Петербурге прошла церемония прощания с народным артистом России Иваном Краско, которого не стало 9 августа. Проводить его в последний путь собрались его родные и коллеги.

Церемония прощания с народным артистом России Иваном Краско. Видео © Life.ru

К ним со сцены обратился племянник Ивана Краско актёр Дмитрий Яковлев. Он назвал умершего душой театра, отметив, что его не зря называли «‎дядя Ваня». Он также опроверг информацию некоторых СМИ о том, что в поседение годы Иван Иванович был брошен близкими и жил один. Актриса Анастасия Мельникова в свою очередь призвала молиться за покойного, чтобы ему было хорошо на том свете. Соболезнования у гроба принимали предпоследняя жена актёра костюмер Наталья Вяль и его сыновья Фёдор и Иван.

Стало известно, где похоронят актёра Ивана Краско
Стало известно, где похоронят актёра Ивана Краско

Напомним, что 9 августа ушёл из жизни Иван Краско, ему было 94 года. Актёр оставил после себя не только большое творческое наследие, но и светлую память в сердцах близких и зрителей. По словам бывшей супруги актёра Натальи Вяль, Краско скончался накануне дня рождения своего старшего сына Андрея, который ушёл из жизни в 2006 году. Она рассказала, что именно Андрей настоял, чтобы их общий сын получил имя в честь отца.

