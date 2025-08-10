Стало известно, где похоронят актёра Ивана Краско

Местом упокоения Народного артиста России Ивана Краско станет кладбище в Комарово в Санкт-Петербурге, где похоронен его сын Андрей. Эту информацию РИА «Новости» подтвердил младший сын актёра Фёдор.

«Похороны должны быть в Комарово, рядом с могилой Андрея. О месте прощания пока не могу рассказать», — рассказал Фёдор.