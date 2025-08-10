Стало известно, где похоронят актёра Ивана Краско
Актёра Ивана Краско похоронят на кладбище в Комарово, рядом с могилой сына
Иван Краско. Обложка © ТАСС / Замир Усманов
Местом упокоения Народного артиста России Ивана Краско станет кладбище в Комарово в Санкт-Петербурге, где похоронен его сын Андрей. Эту информацию РИА «Новости» подтвердил младший сын актёра Фёдор.
«Похороны должны быть в Комарово, рядом с могилой Андрея. О месте прощания пока не могу рассказать», — рассказал Фёдор.
Известно, что по роковому стечению обстоятельств, артист скончался накануне дня рождения своего покойного сына. Потерю наследника — Андрея — Краско переживал очень тяжело.
Напомним, что трагическая новость о кончине любимого многими советского и российского актёра театра и кино Ивана Краско пришла 9 августа. Причиной его смерти стала тяжёлая болезнь, мучившая его долгие годы. Прощание с артистом, по предварительной информации, намечено на 13 августа.
Ранее сегодня пришло другое печальное известие. В возрасте 63 лет скончался Юрий Бутусов, ранее занимавший пост художественного руководителя Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Он утонул в море во время купания на отдыхе в Болгарии.