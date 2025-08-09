РИАН: Прощание с Иваном Краско пройдёт 13 августа
Иван Краско. Обложка © TASS / Роман Пименов
Прощание с народным артистом России Иваном Краско, который скончался незадолго до своего 95-летия, запланировано на 13 августа. Об этом сообщил источник из окружения актёра.
«Скорее всего, в среду, точную информацию позже передаст театр», — указывает источник РИА «Новости». Речь идёт о театре имени Комиссаржевской, где служил Краско.
Напомним, о смерти выдающегося советского и российского актёра стало известно 9 августа. Депутат Александр Ржаненков сообщил о его кончине. Краско ушёл из жизни после долгой и серьёзной болезни.