10 августа, 11:28

Потеряли офицера: Коллеги поделились воспоминаниями об Иване Краско

Андрей Ургант: Уход Ивана Краско стал большой потерей для театра

Иван Краско. Обложка © ТАСС / Роман Пименов

Народный артист России Иван Краско сделал офицерскую честь частью своего жизненного кредо, а с его уходом театральная сцена понесла тяжёлую утрату. Об этом рассказали коллеги почившего актёра.

Коллеги по театру рассказали, каким был Иван Краско. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»

«У него ещё было всегда очень высокое звание «капитан-лейтенанта»т. Поэтому мы потеряли моряка, мы потеряли петербуржца, мы потеряли старшего товарища, который был замечательным старшим в цехе нашем актёрском», — рассказал телеканалу «Санкт-Петербург» Краско Николай Буров.

Народная артистка Лариса Луппиан вспоминает об Иване Ивановиче, как об удивительно цельном человеке. На сцене его отличала железная дисциплина, а в жизни — невероятная душевная теплота. Он мог часами рассказывать стихи, знал наизусть целые поэмы. И всегда, даже в 90 лет, приходил на спектакли в безупречно отглаженном костюме.

«Сегодня ушёл Иван Иванович — большая потеря и для театра, и для меня лично, потому что он не друг, он ещё хуже, он почти родственник. Я буду это переживать тяжело вместе со всеми людьми, которые любили этого человека», – отметил актер театра и кино Андрей Ургант.

Семён Фурман добавил, что Краско за все годы службы не нажил себе ни единого врага. Он был любим и товарищами, и зрителями, отвечая им взаимностью.

Напомним, советский и российский актёр театра и кино Иван Краско скончался 9 августа. Его сгубила тяжёлая болезнь, с которой он боролся долгие годы. Предварительно, прощание с артистом состоится 13 августа.

Юрий Лысенко
