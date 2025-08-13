СМИ сообщили о стрельбе на похоронах Ивана Краско

После завершения отпевания и погребения присутствующие услышали громкий выстрел. По словам журналиста издания, неизвестный мужчина, находившийся среди гостей, произвёл холостой выстрел в воздух из пистолета неподалёку от места проведения церемонии. Это вызвало замешательство среди собравшихся.

Позже выяснилось, что стрельба на могиле актёра оказалась ритуальной, ведь Иван Краско был почётным гражданином города и бывшим военным. Вместе с тем издание отмечает, что по правилам должно производиться три выстрела, а стреляющий должен находиться на могиле усопшего. В этот раз же был всего один выстрел, а стрелявший находился за спинами людей.