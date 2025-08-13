СМИ сообщили о стрельбе на похоронах Ивана Краско
Обложка © Life.ru
Во время похорон актёра Ивано Краско произошёл инцидент со стрельбой. Об этом сообщает сайт MK.ru.
После завершения отпевания и погребения присутствующие услышали громкий выстрел. По словам журналиста издания, неизвестный мужчина, находившийся среди гостей, произвёл холостой выстрел в воздух из пистолета неподалёку от места проведения церемонии. Это вызвало замешательство среди собравшихся.
Позже выяснилось, что стрельба на могиле актёра оказалась ритуальной, ведь Иван Краско был почётным гражданином города и бывшим военным. Вместе с тем издание отмечает, что по правилам должно производиться три выстрела, а стреляющий должен находиться на могиле усопшего. В этот раз же был всего один выстрел, а стрелявший находился за спинами людей.
Напомним, 9 августа на 95-м году жизни умер актёр Иван Краско, ему было 94 года. Артист оставил богатое наследие своих работ и теплые воспоминания у родных, друзей и поклонников. Для миллионов людей в России это не просто печальное событие, а глубокая личная потеря, которую трудно принять. Краско умер после долгой и мужественной борьбы с серьёзной болезнью. Сегодня состоялись его похороны.