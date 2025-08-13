Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 13:10

Актёра Ивана Краско похоронили в военно-морском кителе рядом с сыном

Актёра Ивана Краско похоронили на Комаровском кладбище в Петербурге

Могила актёра Ивана Краско. Обложка © Life.ru

Могила актёра Ивана Краско. Обложка © Life.ru

В Санкт-Петербурге завершились похороны народного артиста России Ивана Краско, он нашёл последний приют рядом с самым родным человеком. Об этом сообщил корреспондент Life.ru.

Похороны Краско. Видео © Life.ru

Прощание состоялось в академическом драматическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской и завершилось овациями. Собравшиеся аплодировали, когда гроб с телом актёра выносили из зала. Согласно воле покойного, он был одет в военно-морской китель с погонами капитан-лейтенанта. Краско отпевали и похоронили на Комаровском мемориальном кладбище, где покоится его старший сын, актёр Андрей Краско.

«Не верю в загробную жизнь»: 4 жены, юная невеста и другие безумства актёра Краско
«Не верю в загробную жизнь»: 4 жены, юная невеста и другие безумства актёра Краско

Напомним, что 9 августа ушёл из жизни Иван Краско, ему было 94 года. Артист ушёл из жизни, оставив богатое наследие своих работ и теплые воспоминания у родных, друзей и поклонников. Для миллионов людей в России это не просто печальное событие, а глубокая личная потеря, которую трудно принять. Он умер после долгой и мужественной борьбы с серьёзной болезнью.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Иван Краско
  • Утраты
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar