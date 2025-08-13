Актёра Ивана Краско похоронили в военно-морском кителе рядом с сыном

Прощание состоялось в академическом драматическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской и завершилось овациями. Собравшиеся аплодировали, когда гроб с телом актёра выносили из зала. Согласно воле покойного, он был одет в военно-морской китель с погонами капитан-лейтенанта. Краско отпевали и похоронили на Комаровском мемориальном кладбище, где покоится его старший сын, актёр Андрей Краско.

Напомним, что 9 августа ушёл из жизни Иван Краско, ему было 94 года. Артист ушёл из жизни, оставив богатое наследие своих работ и теплые воспоминания у родных, друзей и поклонников. Для миллионов людей в России это не просто печальное событие, а глубокая личная потеря, которую трудно принять. Он умер после долгой и мужественной борьбы с серьёзной болезнью.