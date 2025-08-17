Неизвестный расстрелял семерых человек в Нью-Йорке

Семь человек пострадали в результате стрельбы, произошедшей в Бруклине, Нью-Йорк. Все они были госпитализированы, сообщает The Sun.

Инцидент произошёл в местном клубе. Преступник скрылся с места преступления, его местонахождение остаётся неизвестным. Представители правоохранительных органов обратились к жителям с просьбой воздерживаться от посещения района, пока продолжаются следственные мероприятия.