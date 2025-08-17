Встреча Путина и Трампа
17 августа, 10:26

Неизвестный расстрелял семерых человек в Нью-Йорке

The Sun: Во время стрельбы в Бруклине пострадали семь человек, преступника ищут

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andriano.cz

Семь человек пострадали в результате стрельбы, произошедшей в Бруклине, Нью-Йорк. Все они были госпитализированы, сообщает The Sun.

Инцидент произошёл в местном клубе. Преступник скрылся с места преступления, его местонахождение остаётся неизвестным. Представители правоохранительных органов обратились к жителям с просьбой воздерживаться от посещения района, пока продолжаются следственные мероприятия.

Ранее Life.ru сообщал, что сержант ВС США открыл стрельбу на военной базе. В результате инцидента пострадали 5 человек. Мотивы стрелявшего не уточняются. Он задержан и находится под стражей.

