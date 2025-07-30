Королева красоты и её годовалая дочь расстреляны в автомобиле

В Эквадоре неизвестные преступники застрелили 25-летнюю Эстер Габриэлу Мурильо Крус — бывшую королеву красоты провинции Манаби, — и ранили её возлюбленного и годовалую дочь. Как сообщает The Sun , нападение произошло днём 26 июля в городе Манта: Крус с семьёй ехала в автомобиле, когда к ним подъехал мотоцикл с вооружёнными людьми, открывшими огонь по машине.

Женщину с тяжёлыми ранениями доставили в больницу, где она вскоре скончалась. Её спутник и ребёнок также получили ранения и остаются в клинике. Власти ведут срочное расследование. Крус была популярной фигурой в регионе, ранее она побеждала в нескольких конкурсах красоты.