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Регион
30 июля, 08:58

Королева красоты и её годовалая дочь расстреляны в автомобиле

The Sun: В Эквадоре члены банды расстреляли местную королеву красоты Эстер Крус

Обложка © х / Alina Manrique Cedeño

Обложка © х / Alina Manrique Cedeño

В Эквадоре неизвестные преступники застрелили 25-летнюю Эстер Габриэлу Мурильо Крус — бывшую королеву красоты провинции Манаби, — и ранили её возлюбленного и годовалую дочь. Как сообщает The Sun, нападение произошло днём 26 июля в городе Манта: Крус с семьёй ехала в автомобиле, когда к ним подъехал мотоцикл с вооружёнными людьми, открывшими огонь по машине.

Женщину с тяжёлыми ранениями доставили в больницу, где она вскоре скончалась. Её спутник и ребёнок также получили ранения и остаются в клинике. Власти ведут срочное расследование. Крус была популярной фигурой в регионе, ранее она побеждала в нескольких конкурсах красоты.

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Алексей Берковиц
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