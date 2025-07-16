Разложившееся тело 31-летней актрисы и королевы красоты нашли спустя 9 месяцев после смерти
В Пакистане нашли останки актрисы Хумайры Асгар Али через 9 месяцев после смерти
Хумайра Асгар Али. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Humaira Asghar
В пакистанском городе Карачи обнаружены останки актрисы, художницы и медийной личности Хумайры Асгар Али. 31-летняя модель была известна в стране, как «королева красоты». По данным Arab News, её тело пролежало в помещении не менее девяти месяцев до его обнаружения.
Останки, находящиеся в значительной стадии разложения, были найдены судебными приставами, которые прибыли освободить арендованную квартиру. Семья Хумайры отказалась забирать труп, причины смерти не уточняются. Актрису уже похоронили, траурное мероприятие провели 11 июля.
Хумайра родилась в 1992 году в Пенджабе и начала свою театральную карьеру ещё во время учёбы в колледже. Она работала моделью для известных брендов, снималась в фильмах и сериалах, а также участвовала в реалити-шоу, дебютировав на экране в 2015 году. Девять месяцев назад она перестала вести соцсети, но тело её почему-то не нашли.
Ранее Life.ru сообщал, что в Хабаровске на берегу было найдено тело школьницы, которую искали в течение двух дней. Обнаружить труп удалось рыбаку. Погибшую унесло течением во время купания.