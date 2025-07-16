Разложившееся тело 31-летней актрисы и королевы красоты нашли спустя 9 месяцев после смерти

В пакистанском городе Карачи обнаружены останки актрисы, художницы и медийной личности Хумайры Асгар Али. 31-летняя модель была известна в стране, как «королева красоты». По данным Arab News, её тело пролежало в помещении не менее девяти месяцев до его обнаружения.

Хумайра родилась в 1992 году в Пенджабе и начала свою театральную карьеру ещё во время учёбы в колледже. Она работала моделью для известных брендов, снималась в фильмах и сериалах, а также участвовала в реалити-шоу, дебютировав на экране в 2015 году. Девять месяцев назад она перестала вести соцсети, но тело её почему-то не нашли.