Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 07:45

В Архангельске студент техникума напал с ножом на педагогов из-за отчисления

В Архангельске бывший студент решил отомстить за отчисление и напал с ножом на преподавателей, об этом сообщает Baza.

Как уточняет Mash, сегодня утром парень в маске и перчатках ворвался в Архангельский техникум строительства и экономики и набросился с ножом на преподавателя по русскому языку, соцпедагога и другого студента. В результате они получили серьёзные ранения.

Нападавший задержан, его помогли скрутить другие студенты. Возбуждено уголовное дело.

Пришлось отстреливаться: Трое мужчин напали на полицейского в Щёлкове
Пришлось отстреливаться: Трое мужчин напали на полицейского в Щёлкове

А ранее был задержан подросток, который планировал нападение на школу с ножами и молотком в Воронежской области. Парня скрутили сотрудники учебного заведения до того, как он успел причинить кому-либо вред.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Архангельская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar