В Архангельске студент техникума напал с ножом на педагогов из-за отчисления

В Архангельске бывший студент решил отомстить за отчисление и напал с ножом на преподавателей, об этом сообщает Baza.

Как уточняет Mash, сегодня утром парень в маске и перчатках ворвался в Архангельский техникум строительства и экономики и набросился с ножом на преподавателя по русскому языку, соцпедагога и другого студента. В результате они получили серьёзные ранения.

Нападавший задержан, его помогли скрутить другие студенты. Возбуждено уголовное дело.

А ранее был задержан подросток, который планировал нападение на школу с ножами и молотком в Воронежской области. Парня скрутили сотрудники учебного заведения до того, как он успел причинить кому-либо вред.