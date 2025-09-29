В Архангельске студент техникума напал с ножом на педагогов из-за отчисления
В Архангельске бывший студент решил отомстить за отчисление и напал с ножом на преподавателей, об этом сообщает Baza.
Как уточняет Mash, сегодня утром парень в маске и перчатках ворвался в Архангельский техникум строительства и экономики и набросился с ножом на преподавателя по русскому языку, соцпедагога и другого студента. В результате они получили серьёзные ранения.
Нападавший задержан, его помогли скрутить другие студенты. Возбуждено уголовное дело.
А ранее был задержан подросток, который планировал нападение на школу с ножами и молотком в Воронежской области. Парня скрутили сотрудники учебного заведения до того, как он успел причинить кому-либо вред.
