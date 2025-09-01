Пришлось отстреливаться: Трое мужчин напали на полицейского в Щёлкове

Трое мужчин совершили нападение на сотрудника полиции в гражданской одежде возле торгового центра «Глобус» в подмосковном Щёлкове. Правоохранитель получил несколько ударов по лицу после попытки утихомирить конфликтующую группу. Об этом сообщил Mash.

Трое мужчин избили полицейского возле ТЦ Глобус в Щёлкове. Видео © Telegram/Mash

Инцидент произошёл, когда полицейский заметил, как несколько мужчин что-то предъявляют охраннику торгового центра. Он подошёл, показал удостоверение и попросил успокоиться, но в ответ услышал грубости и был избит. В какой-то момент сотрудник полиции достал травматический пистолет и произвёл несколько выстрелов.

В результате одного из нападавших, гражданина Таджикистана, задержали — в настоящее время его допрашивают. Остальные участники инцидента скрылись с места происшествия. По данному факту начата проверка.