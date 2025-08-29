Стрельба произошла в торговом центре в Махачкале

Стрельба произошла в торговом центре «Этажи» в Махачкале из-за конфликта между двумя молодыми людьми, сообщает РИА «Новости». По предварительной информации, один из мужчин достал пистолет и открыл огонь, вызвав панику среди посетителей торгового центра.

«Предварительно, двое молодых ребят повздорили — один из них достал оружие и начал стрелять. Люди разбежались», — указали в мэрии города.

По информации местных пабликов, перестрелку начал ревнивый муж одной из посетительниц ТЦ. Мужчине якобы не понравилось, как проходящий мимо парень, посмотрел на его жену, облачённую в никаб. Из-за этого развязался конфликт, в результате которого мужчина достал травмат и несколько раз выстрелил.