Огонь закрыл небо: Разрушительной силы взрыв прогремел на заправке в Дагестане

Мощнейший взрыв прогремел на заправке в селе Сулевкент Хасавюртовского района Дагестана. Видео опубликовал SHOT.

Взрыв на АЗС в селе Сулевкент. Видео © SHOT

По предварительным данным, пострадали два человека. Взрыв был виден за несколько километров. На месте разгорается сильный пожар. Обстоятельства инцидента устанавливаются.