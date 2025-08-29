Огонь закрыл небо: Разрушительной силы взрыв прогремел на заправке в Дагестане
Мощный взрыв прогремел на АЗС в дагестанском селе Сулевкент
Обложка © SHOT
Мощнейший взрыв прогремел на заправке в селе Сулевкент Хасавюртовского района Дагестана. Видео опубликовал SHOT.
Взрыв на АЗС в селе Сулевкент. Видео © SHOT
По предварительным данным, пострадали два человека. Взрыв был виден за несколько километров. На месте разгорается сильный пожар. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее взрыв газа прогремел в пятиэтажном доме в Махачкале. Пострадали два человека.