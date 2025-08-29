Мессенджер MAX
Регион
29 августа, 13:51

Огонь закрыл небо: Разрушительной силы взрыв прогремел на заправке в Дагестане

Мощный взрыв прогремел на АЗС в дагестанском селе Сулевкент

Обложка © SHOT

Мощнейший взрыв прогремел на заправке в селе Сулевкент Хасавюртовского района Дагестана. Видео опубликовал SHOT.

Взрыв на АЗС в селе Сулевкент. Видео © SHOT

По предварительным данным, пострадали два человека. Взрыв был виден за несколько километров. На месте разгорается сильный пожар. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

В Риме число пострадавших от взрыва на АЗС выросло до 45
Ранее взрыв газа прогремел в пятиэтажном доме в Махачкале. Пострадали два человека.

Никита Никонов
