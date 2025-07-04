В Риме число пострадавших от взрыва на АЗС выросло до 45
Rainews24: Число пострадавших при взрыве на АЗС в Риме возросло до 45
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В Риме количество пострадавших в результате взрыва на территории автозаправки увеличилось до 45, двое из них госпитализированы в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает телеканал Rainews24. Как уточняется, сначала произошёл пожар, который спасатели начали оперативно тушить, после чего прогремел взрыв.
В числе пострадавших оказались 11 полицейских и пожарных, которые первыми прибыли к месту ЧП и уже приступили к ликвидации огня. Остальные травмированные являются простыми гражданами, есть ли среди них туристы не сообщается.
Напомним, в Риме произошёл мощный взрыв на территории одной из автозаправок. Как рассказали очевидцы, дым и столб пламени видны за десятки километров, а запах гари разошёлся по соседним кварталам.