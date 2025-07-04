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4 июля, 08:54

Мощный взрыв прогремел в Риме, пострадали десятки человек

Corriere della Sera: В Риме взорвалась автозаправка, пострадали 20 человек

Обложка © Х / tempoweb

Обложка © Х / tempoweb

В Риме произошёл мощный взрыв на территории одной из автозаправок, есть пострадавшие, сообщает газета Corriere della Sera. Как рассказали очевидцы, дым и столб пламени видны за десятки километров, а запах гари разошёлся по соседним кварталам.

Взрыв АЗС в Риме. Видео © Х / CIzcalliCom / wemediant/ / espressonline / Italia24HLive

Сама заправка находится в восточной части города, однако грохот услышали даже жители противоположных окраин. По данным газеты, пострадали около 20 человек, о погибших информации нет. Среди получивших травмы есть восемь полицейских, которые прибыли к месту ЧП после поступившего звонка. Предположительно, разорвалась труба, по которой бензин поступал в резервуары из автоцистерны.

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Ранее сообщалось, что в городе Ивдель в Свердловской области взрыв в жилом доме унёс жизни двух человек. В результате происшествия пострадали семь человек, один из пострадавших сотрудник. Предварительно, взорвался газовый баллон.

Татьяна Миссуми
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