Мощный взрыв прогремел в Риме, пострадали десятки человек

В Риме произошёл мощный взрыв на территории одной из автозаправок, есть пострадавшие, сообщает газета Corriere della Sera. Как рассказали очевидцы, дым и столб пламени видны за десятки километров, а запах гари разошёлся по соседним кварталам.

Взрыв АЗС в Риме. Видео © Х / CIzcalliCom / wemediant/ / espressonline / Italia24HLive

Сама заправка находится в восточной части города, однако грохот услышали даже жители противоположных окраин. По данным газеты, пострадали около 20 человек, о погибших информации нет. Среди получивших травмы есть восемь полицейских, которые прибыли к месту ЧП после поступившего звонка. Предположительно, разорвалась труба, по которой бензин поступал в резервуары из автоцистерны.