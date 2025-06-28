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28 июня, 07:03

Во Владивостоке взорвалось рыболовное судно, трое членов экипажа пострадали

Рыболовное судно. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Рыболовное судно. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В порту Владивостока произошёл взрыв на пришвартованном рыбопромысловом судне, в результате чего пострадали три члена экипажа. По данным SHOT, инцидент произошёл утром.

Ночью один из моряков проверял корабль и даже заметил небольшой запах газа, но значения не придал и ушёл ночевать в автомобиль вблизи пирса. Около шести утра весь экипаж поднялся на судно, после чего практически сразу произошёл взрыв. Один из моряков прыгнул в море, спасаясь от пламени. У него 50% поражения тела ожогами. У остальных также сильные ожоги головы и туловища.

Трое пострадавших госпитализированы в тяжёлом состоянии. Проводится проверка, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении требований пожарной безопасности.

Появились фото с места взрыва в парке Калининграда, где пострадали двое детей
Появились фото с места взрыва в парке Калининграда, где пострадали двое детей

Ранее на другом рыболовном судне, находившемся на стоянке в бухте Золотой Рог во Владивостоке, произошёл крупный пожар. К месту инцидента прибыли экстренные службы. Несмотря на быструю реакцию спасателей, один человек погиб.

Артём Гапоненко
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