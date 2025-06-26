Появились фото с места взрыва в парке Калининграда, где пострадали двое детей

Появились фото с места взрыва в парке Калининграда, где из-за неудачного эксперимента с огнём пострадали двое подростков. МЧС публикует кадры с ящиком, который подожгли юные пиротехники, а также самими ребятами, им теперь предстоит длительное лечение ожогов.