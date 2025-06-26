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26 июня, 17:26

Появились фото с места взрыва в парке Калининграда, где пострадали двое детей

Обложка © Пресс-служба МЧС России

Обложка © Пресс-служба МЧС России

Появились фото с места взрыва в парке Калининграда, где из-за неудачного эксперимента с огнём пострадали двое подростков. МЧС публикует кадры с ящиком, который подожгли юные пиротехники, а также самими ребятами, им теперь предстоит длительное лечение ожогов.

Фото © Пресс-служба МЧС России

Фото © Пресс-служба МЧС России

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Рабочий пострадал при пожаре на Заволжском моторном заводе под Нижним Новгородом

Напомним, в Калининграде два подростка, 14 и 16 лет, получили тяжелые ожоги. По предварительным данным, ребята обнаружили бесхозный ящик и попытались его поджечь. Внутри, предположительно, находился газовый баллон, который сдетонировал. У младшего из пострадавших обожжено 70% тела, у старшего — 50%.

Александра Мышляева
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