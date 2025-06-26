Появились фото с места взрыва в парке Калининграда, где пострадали двое детей
Обложка © Пресс-служба МЧС России
Появились фото с места взрыва в парке Калининграда, где из-за неудачного эксперимента с огнём пострадали двое подростков. МЧС публикует кадры с ящиком, который подожгли юные пиротехники, а также самими ребятами, им теперь предстоит длительное лечение ожогов.
Фото © Пресс-служба МЧС России
Напомним, в Калининграде два подростка, 14 и 16 лет, получили тяжелые ожоги. По предварительным данным, ребята обнаружили бесхозный ящик и попытались его поджечь. Внутри, предположительно, находился газовый баллон, который сдетонировал. У младшего из пострадавших обожжено 70% тела, у старшего — 50%.