Двое школьников в шутку подожгли незнакомый ящик в Калининграде и чуть не погибли

В парке Калининграда двое несовершеннолетних получили серьёзные травмы, когда нашли незнакомый ящик и подожгли его. По предварительной информации, внутри находился газовый баллон, который взорвался. О случившемся пишет SHOT.

Инцидент произошёл в парке на улице Дмитрия Донского. У 14-летнего школьника зафиксированы ожоги 70% тела, у его 16-летнего приятеля обгорела половина кожного покрова. Оба госпитализированы. Правоохранители выясняют, кому мог принадлежать ящик и с какой целью был оставлен.