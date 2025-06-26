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26 июня, 17:09

Двое школьников в шутку подожгли незнакомый ящик в Калининграде и чуть не погибли

SHOT: Двое подростков пострадали из-за взрыва газового баллона в Калининграде

Обложка © freepik / evening_tao

Обложка © freepik / evening_tao

В парке Калининграда двое несовершеннолетних получили серьёзные травмы, когда нашли незнакомый ящик и подожгли его. По предварительной информации, внутри находился газовый баллон, который взорвался. О случившемся пишет SHOT.

Инцидент произошёл в парке на улице Дмитрия Донского. У 14-летнего школьника зафиксированы ожоги 70% тела, у его 16-летнего приятеля обгорела половина кожного покрова. Оба госпитализированы. Правоохранители выясняют, кому мог принадлежать ящик и с какой целью был оставлен.

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Ранее Life.ru писал, что в городе Ивдель в Свердловской области взрыв в жилом доме унёс жизни двух человек. В результате происшествия пострадали семь человек, один из пострадавших сотрудник МЧС. Предположительно, взорвался газовый баллон.

Татьяна Миссуми
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