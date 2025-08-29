В Махачкале СК возбудил дело после гибели участкового от пули сотрудника ГАИ

Уголовное дело возбуждено после трагического инцидента в Махачкале, где участковый полиции погиб в результате выстрела сотрудника Госавтоинспекции. Инцидент произошёл во время преследования нарушителя, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Республике Дагестан.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) и ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти УК РФ)», — говорится в официальном сообщении ведомства.

По данным следствия, 28 августа водитель автомобиля проигнорировал требование сотрудников ГИБДД остановиться и совершил наезд на сотрудника полиции, который преградил ему путь. После этого водитель попытался скрыться с места происшествия. В ходе задержания правоохранители применили огнестрельное оружие. В результате случайного попадания погиб сотрудник полиции, который в момент инцидента находился вне службы в личном автомобиле.