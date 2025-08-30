Стрельбу возле ТЦ в Махачкале устроил чемпион мира по боевому самбо
Mash: Чемпион мира по боевому самбо Алхасов устроил стрельбу в ТЦ Махачкалы
Велимурад Алхасов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alkhasov_v
Чемпион мира по боевому самбо Велимурад Алхасов устроил вооружённый инцидент возле торгового центра в Махачкале. Данную информацию передаёт телеграм-канал «Mash на спорте».
Спортсмен, находившийся с супругой, вступил в конфликт с прохожим, после чего произвёл не менее двух выстрелов из травматического оружия. После инцидента Алхасов покинул место происшествия вместе с женой. За данные действия чемпиону мира грозит уголовное преследование по статье о хулиганстве с применением оружия.
Напомним, что накануне произошла стрельба в торговом центре «Этажи» в Махачкале. По предварительной информации, причиной стал конфликт между двумя молодыми людьми. Один из мужчин достал пистолет и открыл огонь. По информации местных пабликов, перестрелку начал ревнивый муж одной из посетительниц ТЦ. Мужчине якобы не понравилось, как проходящий мимо парень, посмотрел на его жену, облачённую в хиджаб.