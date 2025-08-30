Стрельбу возле ТЦ в Махачкале устроил чемпион мира по боевому самбо

Чемпион мира по боевому самбо Велимурад Алхасов устроил вооружённый инцидент возле торгового центра в Махачкале. Данную информацию передаёт телеграм-канал «Mash на спорте».

Спортсмен, находившийся с супругой, вступил в конфликт с прохожим, после чего произвёл не менее двух выстрелов из травматического оружия. После инцидента Алхасов покинул место происшествия вместе с женой. За данные действия чемпиону мира грозит уголовное преследование по статье о хулиганстве с применением оружия.