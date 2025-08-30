Мужчина, открывший стрельбу в торговом центре «Этажи» в Махачкале из-за «излишне заинтересованного» взгляда другого мужчины на его жену, установлен и задержан. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева в своём Telegram-канале.

Мужчину, открывшего стрельбу в ТЦ Махачкалы, задержали и доставили в полицию. Видео © Telegram / КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Гариева рассказала, что мужчина, стрелявший из травматического оружия, к счастью, ни в кого не попал. Его доставили в Ленинский ОВД. По информации МВД Дагестана, 35-летнему жителю Магарамкентского района вменяется часть 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

Представитель МВД также уточнила, что женщина была облачена не в никаб, а в хиджаб. В результате инцидента никто не пострадал.