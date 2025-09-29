Архангельский подросток до нападения разместил радикальный лозунг и отправился убивать завуча

За несколько часов до нападения на техникум 18-летний Артемий Корюков разместил на своей странице лозунг радикального террористического движения, а затем напал на завуча, которая отчислила его. Об этом сообщил SHOT.

Артемий Корюков, напавший с ножом на преподавателей в техникуме в Архангельске. Фото © Telegram / SHOT

Согласно сообщениям, Корюков выложил фото с лозунгом радикального движения, а после направился в техникум и напал на завуча Ольгу Иванову. По информации, нападение стало ответом на решение об отчислении. В школе молодой человек ранее не отличался агрессивным поведением: он успешно участвовал в городских соревнованиях по авиамодельному спорту, победив в 9 классе в классах моделей ракет S3 и S9.