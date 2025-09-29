Интервидение
Регион
29 сентября, 08:30

Устроивший поножовщину отчисленник легко вошёл в колледж: там нет ни охраны, ни рамок металлоискателя

SHOT: Рамок металлоискателя и охраны на входе в архангельский техникум нет

В Архангельском техникуме строительства и экономики, где сегодня произошла поножовщина, отсутствуют базовые меры безопасности: на входе нет ни рамок металлоискателя, ни постоянной охраны. Студенты сообщают изданию SHOT, что иногда на входе присутствует сотрудник, проверяющий студенческие билеты, однако эта проверка часто игнорируется.

Этим упущением воспользовался 18-летний Артемий Корюков. Он беспрепятственно проник в здание техникума, несмотря на то, что был отчислен за неуспеваемость и сдал свой студенческий билет. Молодой человек прошел мимо пункта контроля без проверки документов и с ножом, спрятанным в рюкзаке.

Напомним, бывший студент решил отомстить за отчисление и напал с ножом на преподавателей Архангельского техникума строительства и экономики. Парень в маске и перчатках ворвался в и набросился с ножом на преподавателя по русскому языку, соцпедагога и другого студента. В результате они получили серьёзные ранения. Нападавший задержан. Life.ru публиковал его фото.

