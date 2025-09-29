Интервидение
29 сентября, 10:58

Пятеро студентов участвовали в задержании напавшего на техникум в Архангельске

Обложка © Life.ru

Пятеро студентов участвовали в задержании напавшего на техникум в Архангельске, сообщает SHOT. В списке героев есть первокурсники.

Так, первыми за Артемием Корюковым бросились двое первокурсников: Иван и Михаил. К операции по задержанию подключились также трое второкурсников: 18-летний Артём и 17-летние Виталий и Леон. Вместе они обезвредили и скрутили нападавшего.

Напомним, что сегодня в Архангельске бывший студент техникума Артемий Корюков решил отомстить за своё отчисление и набросился с ножом на преподавателя по русскому языку, соцпедагога и другого студента. В результате они получили серьёзные ранения. Одна из пострадавших — завуч Ольга Иванова, которую он и винил в своём отчислении. Злоумышленник уже задержан, его помогли скрутить другие студенты. Их уже просят наградить.

