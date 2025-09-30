Интервидение
30 сентября, 14:57

Фасовка по пакетам: Разделанный труп мужчины обнаружили в Татарстане

В Елабуге нашли пакет с частями расчлененного тела

Обложка © Telegram/Mash Iptash

В Татарстане обнаружены останки расчленённого тела человека. Его по кускам обнаружили на улице Мира в городе Елабуге. По предварительным данным, жертвой стал мужчина по имени Александр Т., сообщает Mash Iptash.

По одной из версий, убийство с особой жестокостью совершил его собутыльник Сергей по кличке Ярый. Предварительно, он не раз домогался женщин и маленьких девочек.

Россиянина приговорили к 11 годам колонии за расчленение трансгендера*
Ранее в Москве сотрудник банка убил свою начальницу на рабочем месте. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Life.ru публиковал первое фото с места страшной расправы.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

