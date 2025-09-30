Фасовка по пакетам: Разделанный труп мужчины обнаружили в Татарстане
Обложка © Telegram/Mash Iptash
В Татарстане обнаружены останки расчленённого тела человека. Его по кускам обнаружили на улице Мира в городе Елабуге. По предварительным данным, жертвой стал мужчина по имени Александр Т., сообщает Mash Iptash.
По одной из версий, убийство с особой жестокостью совершил его собутыльник Сергей по кличке Ярый. Предварительно, он не раз домогался женщин и маленьких девочек.
