Косолапый «дружинник» помог полиции поймать угонщиков авто в Якутии

В Якутии 33-летний вахтовик из Новосибирска угнал машину, но, встретив по пути агрессивного медведя, выбежал от страха прямо к полицейским, которые и задержали его за совершённый угон. Деталями истории о тайном косолапом «агенте» делится региональное МВД.

«На днях к сотрудникам Отдела МВД России по Алданскому району, ехавшим по служебному заданию, на дорогу выбежали мужчины, оказавшиеся нетрезвыми и испуганными. В ходе разбирательств выяснилось, что один из подобранных с дороги пассажиров, оказался причастен к угону автомашины местного жителя», — уточнили в ведомстве.

Во время своих выходных вахтовик вместе с приятелем приехал в город Алдан, где они изрядно напились. Подозреваемый на одной из парковок увидел незапертый автомобиль. Соединив провода, он завёл машину, позвал пьяного друга, усадил его пассажиром и отправился в обратную дорогу. Но по пути нарушитель уснул за рулём, и авто съело в кювет. Мужчины решили добраться домой пешком, сократив маршрут через лес. Но там их встретил медведь и погнал обратно к трассе.

Приятели в испуге кинулись к машине, но та уже дымилась и сесть в неё было невозможно. Тогда мужчины выбежали на середину дороги и начали звать на помощь, боясь, что косолапый караулит их за ближайшим кустом. Тут-то и появился полицейский патруль. Стражи порядков довезли несчастных до участка, а там выяснилось, что один из «спасённых» — угонщик авто. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Перед владельцем автомашины нарушитель извинился и возместил материальный ущерб. По факту угона возбуждено уголовное дело.

