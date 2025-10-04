Валдайский форум
4 октября, 09:59

Убившая мать и брата дочь якутского политика тяжело переживала его смерть

Обложка © VK Валерия Михайлова

Убившая мать и брата дочь якутского политика Саввы Михайлова тяжело переживала его смерть. Об этом рассказали знакомые семьи.

Как передаёт телеграм-канал Baza, окружающие описывают её как замкнутого ребёнка, что могло послужить мотивом к преступлению. На данный момент обе девочки задержаны. Их мотивы пытаются выяснить сотрудники якутского СК.

Напомним, 3 октября в Якутске были обнаружены тела женщины и её 11-летнего сына с признаками насильственной смерти. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Главной подозреваемой в совершении преступления является дочь погибшей. Жертвами стали вдова и сын известного якутского политика Саввы Михайлова, скончавшегося в 2023 году.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Криминал
  • Саха (Якутия), Республика
