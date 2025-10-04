Зарезанными в Якутске оказались вдова и сын погибшего чиновника-участника СВО Саввы Михайлова

Стала известно личность женщины и ребёнка, с которыми зверски расправились в квартире в Якутске. Ими оказались вдова и сын известного местного коммуниста Саввы Михайлова, который также являлся участником СВО. Он скончался в 2023 году в петербургском госпитале в связи с болезнью.

По данным «Базы», в квартире 202-го микрорайона были найдены тела 40-летней Валерии и её 11-летнего сыны. Погибшие были членами семьи Саввы Михайлова — ветерана СВО и экс-заместителя председателя Госкомитета Якутии по занятости. Под подозрением их совместная 16 летняя дочь.