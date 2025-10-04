Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 октября, 06:46

Зарезанными в Якутске оказались вдова и сын погибшего чиновника-участника СВО Саввы Михайлова

Убитыми в Якутске оказались вдова и 11-летний сын чиновника Саввы Михайлова

Савва Михайлов и его жена Валерия. Обложка © VK / Валерия Михайлова

Савва Михайлов и его жена Валерия. Обложка © VK / Валерия Михайлова

Стала известно личность женщины и ребёнка, с которыми зверски расправились в квартире в Якутске. Ими оказались вдова и сын известного местного коммуниста Саввы Михайлова, который также являлся участником СВО. Он скончался в 2023 году в петербургском госпитале в связи с болезнью.

По данным «Базы», в квартире 202-го микрорайона были найдены тела 40-летней Валерии и её 11-летнего сыны. Погибшие были членами семьи Саввы Михайлова — ветерана СВО и экс-заместителя председателя Госкомитета Якутии по занятости. Под подозрением их совместная 16 летняя дочь.

Как чиновник из Якутии отправился служить в зону СВО, а попал в секс-скандал в московском отеле
Как чиновник из Якутии отправился служить в зону СВО, а попал в секс-скандал в московском отеле

Напомним, 3 октября в Якутске были обнаружены тела женщины и её 11-летнего сына с признаками насильственной смерти. По факту убийства возбуждено уголовное дело, расследованием занимаются следователи. В преступлении подозревается дочь убитой.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Криминал
  • Саха (Якутия), Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar