По подозрению в убийстве вдовы и сына Саввы Михайлова задержана их дочь и её подруга

Подозрение в шокирующем убийстве женщины и её малолетнего сына в Якутске пало на двух подростков. Как стало известно из материалов Следственного комитета, одна из задержанных — дочь жертвы.

Следственный отдел по особо важным делам СУ СКР по Якутии подтвердил факт задержания 4 октября дочери убитой и её знакомой по подозрению в совершении преступления, произошедшего днем ранее. В настоящее время правоохранительные органы занимаются установлением причин и деталей произошедшего. Ожидается, что в ближайшее время будет инициирован вопрос об аресте задержанных.