4 октября, 09:01

По подозрению в убийстве вдовы и сына Саввы Михайлова задержана их дочь и её подруга

СК: По подозрению в убийстве в Якутске задержаны двое несовершеннолетних

Савва Михайлов и его жена Валерия. Обложка © VK / Валерия Михайлова

Подозрение в шокирующем убийстве женщины и её малолетнего сына в Якутске пало на двух подростков. Как стало известно из материалов Следственного комитета, одна из задержанных — дочь жертвы.

Следственный отдел по особо важным делам СУ СКР по Якутии подтвердил факт задержания 4 октября дочери убитой и её знакомой по подозрению в совершении преступления, произошедшего днем ранее. В настоящее время правоохранительные органы занимаются установлением причин и деталей произошедшего. Ожидается, что в ближайшее время будет инициирован вопрос об аресте задержанных.

Напомним, 3 октября в Якутске были обнаружены тела женщины и её 11-летнего сына с признаками насильственной смерти. По факту убийства возбуждено уголовное дело, расследованием занимаются следователи. В преступлении подозревается дочь убитой. Погибшими оказались вдова и сын якутского политика Саввы Михайлова, который умер в 2023 году.

