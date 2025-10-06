Умер третий сын королевы рок-н-ролла Тины Тёрнер

67-летний сын легендарных музыкантов Тины Тернер и Айка Тернера скончался в одной из больниц Лос-Анджелеса после продолжительной борьбы с серьёзными заболеваниями. Печальную новость подтвердила двоюродная сестра покойного Жаклин Буллок в заявлении для Page Six.

«С глубокой скорбью сообщаем о кончине моего двоюродного брата Айка Тёрнера-младшего. Он был для меня не просто двоюродным братом, а скорее братом, ведь мы вместе выросли в одном знаменитом доме. Он с ранних лет проявлял свои таланты: не было инструмента, на котором он не хотел бы играть», — пояснила Буллок.

Айк Тернер-младший умер в субботу, 4 октября. У него были проблемы с сердцем, почечная недостаточность, всё осложнил перенесённый в начале сентября инсульт. Как рассказала Буллок, музыкант с детства проявлял разнообразные таланты, начав с игры на барабанах, но под влиянием матери переключился на клавишные инструменты.

В дальнейшем он помогал управлять студией звукозаписи Bolic Sound, основанной его отцом, стал востребованным звукорежиссёром и в 2007 году получил премию «Грэмми» за совместный альбом с Айком Тёрнером-старшим. Музыкант более 20 лет не поддерживал отношений с приёмной матерью Тиной Тёрнер. Он пережил двух братьев, трагически погибших в 2018 и 2022 годах.

Сама Тина Тёрнер, прозванная королевой рок-н-ролла, умерла 24 мая 2023 года в возрасте 83 лет в своём доме в Швейцарии. Автор знаменитого хита What's Love Got to Do with It долгое время страдала от различных проблем со здоровьем, включая гипертонию, почечную недостаточность и рак кишечника.

