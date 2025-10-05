Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 октября, 11:56

Звезда TikTok умерла в 21 год после приступа эпилепсии

The Mirror: Телеведущая из Гондураса умерла в 21 год после приступа эпилепсии

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ iamjenirivas_

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ iamjenirivas_

В Гондурасе в своём доме обнаружили мёртвой телеведущую и TikTok-блогершу Дженнифер Николь Ривас. Причиной смерти стал эпилептический приступ. Об этом сообщило издание The Mirror.

«После приступа она потеряла сознание и, к сожалению, не пришла в себя», — говорится в материале.

Девушке было 21 год, она училась на факультете журналистики и работала ведущей на телеканале CHTV. Помимо работы на телевидении, Ривас вела популярный TikTok-аккаунт с более чем 110 тысяч подписчиков.

В Москве найден мёртвым гендиректор «Химпроминжиниринга» Александр Тюнин
В Москве найден мёртвым гендиректор «Химпроминжиниринга» Александр Тюнин

Ранее сообщалось, что на западе Москвы было обнаружено тело 87-летнего Вячеслава Леонтьева, известного советского издателя и бывшего директора издательства «Правда». Обстоятельства его смерти пока остаются невыясненными, рассматриваются версии суицида и несчастного случая.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Гондурас
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar