Звезда TikTok умерла в 21 год после приступа эпилепсии

В Гондурасе в своём доме обнаружили мёртвой телеведущую и TikTok-блогершу Дженнифер Николь Ривас. Причиной смерти стал эпилептический приступ. Об этом сообщило издание The Mirror.

«После приступа она потеряла сознание и, к сожалению, не пришла в себя», — говорится в материале.

Девушке было 21 год, она училась на факультете журналистики и работала ведущей на телеканале CHTV. Помимо работы на телевидении, Ривас вела популярный TikTok-аккаунт с более чем 110 тысяч подписчиков.

