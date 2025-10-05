Звезда TikTok умерла в 21 год после приступа эпилепсии
The Mirror: Телеведущая из Гондураса умерла в 21 год после приступа эпилепсии
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ iamjenirivas_
В Гондурасе в своём доме обнаружили мёртвой телеведущую и TikTok-блогершу Дженнифер Николь Ривас. Причиной смерти стал эпилептический приступ. Об этом сообщило издание The Mirror.
«После приступа она потеряла сознание и, к сожалению, не пришла в себя», — говорится в материале.
Девушке было 21 год, она училась на факультете журналистики и работала ведущей на телеканале CHTV. Помимо работы на телевидении, Ривас вела популярный TikTok-аккаунт с более чем 110 тысяч подписчиков.
Ранее сообщалось, что на западе Москвы было обнаружено тело 87-летнего Вячеслава Леонтьева, известного советского издателя и бывшего директора издательства «Правда». Обстоятельства его смерти пока остаются невыясненными, рассматриваются версии суицида и несчастного случая.
