В Москве найден мёртвым гендиректор «Химпроминжиниринга» Александр Тюнин

Тело генерального директора АО «НПК «Химпроминжиниринг» Александра Тюнина обнаружили у его автомобиля в посёлке Кокошкино в Москве. Как сообщает BAZA, речь идёт о самоубийстве — рядом с бизнесменом нашли винтовку.

Александр Тюнин работал в телекоммуникационной сфере с 2001 по 2013 год, возглавляя ряд российских и международных компаний. В 2013 году он занял пост исполнительного директора в холдинге, специализирующемся на производстве композиционных материалов. В апреле 2016 года был назначен генеральным директором АО «НПК «Химпроминжиниринг», которое занимается разработкой инновационных проектов в области химических волокон и углеродных композитов.