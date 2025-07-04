В Москве найдено тело вице-президента «Транснефти» Бадалова, он выпал из окна квартиры на Рублёвке

В Москве умер вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов, он выпал из окна квартиры, расположенной на Рублёвском шоссе. Топ-менеджер скончался на месте, его тело обнаружили утром. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Бадалов занимал должность вице-президента «Транснефти» с 2021 года и отвечал за направления, связанные с цифровой трансформацией, информационными технологиями и автоматизацией производственных процессов.