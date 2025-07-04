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4 июля, 06:48

В Москве найдено тело вице-президента «Транснефти» Бадалова, он выпал из окна квартиры на Рублёвке

SHOT: Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов выпал из окна своей квартиры

Андрей Бадалов (посередине). Обложка © Telegram / ПАО «Транснефть»

Андрей Бадалов (посередине). Обложка © Telegram / ПАО «Транснефть»

В Москве умер вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов, он выпал из окна квартиры, расположенной на Рублёвском шоссе. Топ-менеджер скончался на месте, его тело обнаружили утром. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Бадалов занимал должность вице-президента «Транснефти» с 2021 года и отвечал за направления, связанные с цифровой трансформацией, информационными технологиями и автоматизацией производственных процессов.

Уроженцу Краснодара Андрею Бадалову было 62 года. У него осталась жена и две дочери.

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Наталья Афонина
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