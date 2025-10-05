В Москве найден мёртвым экс-директор «Правды», рассматривается версия самоубийства

На западе Москвы обнаружено тело 87-летнего Вячеслава Леонтьева, известного советского издателя и бывшего директора издательства «Правда». Обстоятельства его смерти остаются невыясненными, рассматриваются версии суицида и несчастного случая. Об этом сообщил сайт MK.Ru.

Вячеслав Леонтьев был найден мертвым возле своего дома на Молодогвардейской улице, где проживал на 6-м этаже. Он начал работать в издательстве «Правда» в 1971 году, став заместителем начальника производственного отдела, а в 1984 году возглавил издательство, которое позднее преобразовали в ФГУП «Пресса». Леонтьев был включён в список выдающихся руководителей издательской отрасли по версии Marquis Who’s Who.

Ранее тело генерального директора АО «НПК «Химпроминжиниринг» Александра Тюнина было обнаружено у его автомобиля в посёлке Кокошкино в Москве. Речь может идти о самоубийстве — рядом с бизнесменом нашли винтовку. Александр Тюнин с 2001 по 2013 год работал в телекоммуникационной сфере, возглавляя ряд российских и международных компаний. В 2013 году он стал исполнительным директором холдинга, специализирующегося на производстве композиционных материалов.