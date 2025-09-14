Единый день голосования
14 сентября, 13:29

Бывший чемпион мира по боксу Хаттон найден мёртвым в своём доме в Британии

Обложка © wikipedia.org

В Великобритании скончался бывший чемпион мира по боксу Рики Хаттон, ему было 46 лет. Об этом сообщает Manchester Evening News. Тело спортсмена найдено в его собственном доме утром 14 сентября, признаков насильственной смерти, по данным полиции, нет.

Хаттон завоевал титулы IBF и WBA в двух весовых категориях в период с 1997 по 2012 годы. Ещё летом 2025 года атлет заявил о своём возвращении в большой спорт. Хаттон известен и тем, что стал последним соперником в профессиональной карьере Кости Дзю. Несколько лет подряд британские СМИ писали о том, что боксёр имеет проблемы с психикой и давно пристрастился к наркотикам.

Ранее сообщалось, что бывшая баскетболистка московского «Динамо» и сборной Австралии Тиана Мангакайя скончалась в возрасте 30 лет от онкологического заболевания. Ей диагностировали рак груди.

Татьяна Миссуми
