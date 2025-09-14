Бывший чемпион мира по боксу Хаттон найден мёртвым в своём доме в Британии

В Великобритании скончался бывший чемпион мира по боксу Рики Хаттон, ему было 46 лет. Об этом сообщает Manchester Evening News. Тело спортсмена найдено в его собственном доме утром 14 сентября, признаков насильственной смерти, по данным полиции, нет.

Хаттон завоевал титулы IBF и WBA в двух весовых категориях в период с 1997 по 2012 годы. Ещё летом 2025 года атлет заявил о своём возвращении в большой спорт. Хаттон известен и тем, что стал последним соперником в профессиональной карьере Кости Дзю. Несколько лет подряд британские СМИ писали о том, что боксёр имеет проблемы с психикой и давно пристрастился к наркотикам.