Рухнул на лёд без сознания: В Свердловской области на тренировке умер 14-летний хоккеист
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Shevchenko
Во время хоккейной тренировки в Асбесте Свердловской области скончался 14-летний спортсмен. Об этом сообщает SHOT.
По данным Telegram-канала, трагедия произошла вечером 9 сентября в спортивной школе «Хризотил». После подготовительной разминки один из хоккеистов успел выполнить несколько упражнений, но затем внезапно потерял равновесие и упал сначала на колени, а потом полностью оказался на льду. Молодого игрока немедленно доставили к дежурным медицинским работникам, которые предприняли попытки реанимации, но, к сожалению, безуспешно.
Умерший мальчик. Фото © SHOT
По словам тренера, проблем со здоровьем у подростка никогда не было, все медкомиссии он всегда проходил. По факту смерти проводится проверка.
