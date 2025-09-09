Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 17:54

Рухнул на лёд без сознания: В Свердловской области на тренировке умер 14-летний хоккеист

SHOT: 14-летний хоккеист умер во время тренировки в Свердловской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Shevchenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Shevchenko

Во время хоккейной тренировки в Асбесте Свердловской области скончался 14-летний спортсмен. Об этом сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, трагедия произошла вечером 9 сентября в спортивной школе «Хризотил». После подготовительной разминки один из хоккеистов успел выполнить несколько упражнений, но затем внезапно потерял равновесие и упал сначала на колени, а потом полностью оказался на льду. Молодого игрока немедленно доставили к дежурным медицинским работникам, которые предприняли попытки реанимации, но, к сожалению, безуспешно.

Умерший мальчик. Фото © SHOT

Умерший мальчик. Фото © SHOT

По словам тренера, проблем со здоровьем у подростка никогда не было, все медкомиссии он всегда проходил. По факту смерти проводится проверка.

Президент футбольного клуба «Пересвет» умер от рака после 30 курсов химии
Президент футбольного клуба «Пересвет» умер от рака после 30 курсов химии

А ранее в подмосковном Долгопрудном умер девятиклассник. Это произошло сразу после Дня знаний: мальчику стало плохо дома после учебного дня, а до этого он жаловался на сильную усталость. К приезду врачей школьник уже был мёртв.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Только на Life
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar