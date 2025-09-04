Девятиклассник из Долгопрудного умер после Дня знаний

Девятиклассник из подмосковного Долгопрудного умер после Дня знаний: ему стало плохо после учебного дня, а до этого мальчик жаловался на сильную усталость.

По данным Mash, 14-летний подросток весь день был в школе, а когда вернулся домой, ушёл в комнату. Вскоре его младшая сестра услышала странный звук и зашла к нему: мальчик лежал на полу и задыхался. Девочка позвонила родителям, они вызвали скорую. Но к приезду врачей школьник уже был мёртв.

По информации телеграм-канала, парень умер из-за острой сердечной недостаточности, хотя родители уверяют, что у мальчика не было хронических заболеваний.