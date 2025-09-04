Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
4 сентября, 08:17

Девятиклассник из Долгопрудного умер после Дня знаний

Обложка © Life.ru

Девятиклассник из подмосковного Долгопрудного умер после Дня знаний: ему стало плохо после учебного дня, а до этого мальчик жаловался на сильную усталость.

По данным Mash, 14-летний подросток весь день был в школе, а когда вернулся домой, ушёл в комнату. Вскоре его младшая сестра услышала странный звук и зашла к нему: мальчик лежал на полу и задыхался. Девочка позвонила родителям, они вызвали скорую. Но к приезду врачей школьник уже был мёртв.

По информации телеграм-канала, парень умер из-за острой сердечной недостаточности, хотя родители уверяют, что у мальчика не было хронических заболеваний.

Умершей под Ульяновском школьнице установили кардиостимулятор 6 лет назад
Умершей под Ульяновском школьнице установили кардиостимулятор 6 лет назад

Ранее похожая трагедия произошла 1 сентября в Ульяновской области: школьница умерла на линейке. В правоохранительных органах обнародовали причину смерти — к ней привёл неожиданный отказ кардиостимулятора.

