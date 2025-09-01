Раскрыта причина внезапной смерти школьницы на линейке 1 Сентября
РИАН: К смерти школьницы в Ульяновской области привёл отказ кардиостимулятора
Обложка © Life.ru
Смерть школьницы в Ульяновской области наступила из-за внезапной остановки кардиостимулятора. Об этом сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах региона.
«[Произошла] остановка кардиостимулятора», — сказал собеседник агентства.
Прокуратура Ульяновской области начала проверку в связи с гибелью несовершеннолетнего ребёнка-инвалида. Надзорное ведомство изучает соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья детей в образовательном учреждении.
Напомним, о смерти 12-летней девочки стало известно сегодня. Трагедия произошла во время торжественной линейки в честь Дня знаний в лицее посёлка Октябрьский Чердаклинского района — школьнице стало плохо в ходе мероприятия. Сообщалось, что у неё был порок сердца.