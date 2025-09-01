Мессенджер MAX
1 сентября, 11:31

Будет только хуже: Украинские школы опустели на 20% из-за оттока населения

На Украине в первый класс пришло на 20% меньше школьников, чем год назад

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

В этом году на Украине в первый класс пошли 252 тысячи детей, хотя в прошлом году было 314 первоклашек. Так, их количество за год сократилось почти на 20%. Об этом сообщила глава образовательного комитета Верховной Рады Александр Бабак.

Такая тенденция отражает не только демографические изменения, но и последствия продолжающегося конфликта. По его словам уменьшение количества школьников связано с двумя факторами: низкой рождаемостью и массовым вывозом детей за границу в начале конфликта.

«Последствия того периода и общей отрицательной демографии — падение рождаемости — будем ощущать еще долго. Количество первоклашек еще будет уменьшаться, это неизбежно», — констатировал глава образовательного комитета Рады.

Ранее на Украине признали, что страна стоит на пороге социальной катастрофы, поскольку оттуда постоянно уезжает молодёжь. К примеру, на данный момент около 720 тысяч украинских школьников обучаются за рубежом. При этом многие, выпустившись из школы, сразу едут за границу.

