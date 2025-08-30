Президент Российской академии образования назвала главные новшества в школах в 2025 году

С 1 сентября взрослым и школьникам предстоит столкнуться с рядом нововведений, которые обещают сделать учебный процесс более сбалансированным и комфортным. Этот вопрос в беседе с Kp.ru обсудила доктор исторических наук и экс-министр образования и науки Ольга Васильева.

«Мы много лет совершенно справедливо говорим о том, что дети очень много времени проводят за выполнением домашних заданий, устают. При этом почему-то умалчиваем, что существуют санпиновские нормы для каждого класса — правильные и чёткие», — сказала она в программе «Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда».

Одним из ключевых нововведений станут единые стандарты поурочного планирования. Это позволит равномерно распределять темы и часы занятий, устраняя перекосы в расписании, отметила Васильева.

В центре дискуссий оказалась и школьная форма. Эксперт отмечает, что в ней нет ничего плохого — тёмный низ и светлый верх давно стали повседневным выбором для большинства учеников страны. Многие школы уже предлагают специально разработанные комплекты одежды.

С 2025 года уроки истории в 5–7 классах увеличатся, включая новый модуль «История нашего края». При этом обществознание останется только для старшеклассников (9–11 классы).

Васильева подчёркивает уникальность подхода, ведь дети изучают мировую историю с ранних лет, в то время как в Европе этот предмет вводится лишь после 9 класса.

Что касается иностранных языков, то два часа в неделю — пока оптимальный вариант для большинства школ. По мнению эксперта, приоритет сейчас — естественнонаучные дисциплины и математика, ведь именно крепкая база в этих областях позволяет впоследствии успешно осваивать языки и двигаться вперёд.