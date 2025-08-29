В Берлине выросло число школ с преподаванием русского языка

В Берлине число государственных школ, предлагающих обучение русскому языку как иностранному, достигло 60 в учебном 2024/25 году. Ранее, по данным управления образования сената города, таких учебных заведений насчитывалось 54, а в 2022/23 году — 50. Об этом пишет Tagesspiegel.

Одновременно наблюдается сокращение числа преподавателей с квалификацией для ведения уроков по русскому языку. В 2020/21 учебном году их было 1005, а в прошлом году — 790. В настоящий момент 14 кандидатов проходят подготовительную практику перед трудоустройством.

Управление образования не связывает рост числа школ с текущим конфликтом на Украине и подчёркивает, что каких-либо специальных указаний по преподаванию русского языка не давалось.