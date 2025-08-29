«Реальность разбивает»: Учитель и педиатр оценили новые правила продолжительности школьного дня

Министерство просвещения России сегодня утвердило единый порядок организации учебного процесса в школах. Как следует из документа, занятия во всех образовательных учреждениях должны начинаться не раньше 8:00. При наличии второй смены уроки завершаются до 19:00. Заслуженный учитель России, историк Александр Снегуров в разговоре с Life.ru заявил, что на деле воплотить такой график будет сложно.

Снегуров отметил, что предложение начинать уроки не раньше 8:00 в целом правильное, но не учитывает особенностей сельских школ, куда дети едут из окрестных деревень и встают в 4-5 утра. При опоздании автобусов или переносе занятий из-за факультативов, экскурсий или лекций строгий график нарушается, превращая попытку соблюдения расписания в хаос. Историк предложил тестировать новый механизм в ряде регионов в течение года.

Должны быть учтены разные кейсы, разные особенности школ сельских, школ районных, больших городов, регионально — там, где холодно очень зимой, на юге — где субтропики. Понятно, что здесь забота о том, чтобы не было перегрузки у учащихся. Но будет больше сил уходить на выполнение этого регламента. Александр Снегуров Историк, заслуженный учитель России

Врач-невролог, педиатр детской клиники «Будь Здоров» на Сущёвском Валу Елизавета Свирина, комментируя эту новость, напомнила фразу персонажа Генки Ляпишева из фильма «Большая перемена»: «Ходишь, ходишь в школу, а потом — бац! — вторая смена!»

Эта реплика метко отражает, насколько неожиданным и неудобным для детей может оказаться переход на поздние занятия. Многие ещё с детства помнят, какой дискомфорт вызывала учёба во вторую смену: когда за окном темно, а у тебя ещё впереди три урока. Елизавета Свирина Врач-невролог, педиатр детской клиники «Будь здоров» на Сущёвском Валу

По словам медика, биоритмы школьников устроены так, что утром способность к восприятию нового материала, внимание и сосредоточенность находятся на пике. Уроки в первой половине дня проходят продуктивнее, меньше утомляют и снижают стресс. Первая смена формирует правильный режим: дети успевают отдыхать, заниматься спортом, кружками и домашними заданиями, что поддерживает эмоциональное благополучие и здоровье. Учёба во вторую смену, по её словам, ведёт к недосыпанию, раздражительности и снижению концентрации.

«Таким образом, обучение в первую смену позволяет школьникам успешнее осваивать знания, поддерживать эмоциональное благополучие, развивать здоровые привычки и сохранять силы для внеучебной активности, а педагогам – эффективно выстраивать учебный процесс. Это инвестиция не только в успеваемость, но и в общее качество жизни ребёнка», — заключила доктор.