Минпросвещения установило временные рамки для занятий в школах

Министерство просвещения России утвердило единый порядок организации учебного процесса в школах. Как следует из документа, на который ссылается РИА «Новости», занятия во всех образовательных учреждениях должны начинаться не раньше 8:00. При наличии второй смены уроки завершаются до 19:00.

В нормативных материалах отдельно отмечено, что обучение пятиклассников, девятиклассников и детей с ограниченными возможностями здоровья должно проходить только в первую смену. В документе также зафиксирован запрет на проведение «нулевых» уроков и организацию трёхсменного графика. При этом вторая смена должна завершаться строго до 19:00. В документе отражены нормы, установленные СанПиНами.