29 августа, 00:49

Минпросвещения установило временные рамки для занятий в школах

Минпросвещения: Школьный день должен начинаться с 8:00 и заканчиваться до 19:00

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic

Министерство просвещения России утвердило единый порядок организации учебного процесса в школах. Как следует из документа, на который ссылается РИА «Новости», занятия во всех образовательных учреждениях должны начинаться не раньше 8:00. При наличии второй смены уроки завершаются до 19:00.

В нормативных материалах отдельно отмечено, что обучение пятиклассников, девятиклассников и детей с ограниченными возможностями здоровья должно проходить только в первую смену. В документе также зафиксирован запрет на проведение «нулевых» уроков и организацию трёхсменного графика. При этом вторая смена должна завершаться строго до 19:00. В документе отражены нормы, установленные СанПиНами.

Изучение английского языка в российских школах сократят до двух часов в неделю

А ранее в Минпросвещения определили перечень обязательных учебных предметов для получения основного общего образования, начиная с 2026/2027 учебного года. Нововведением станет появление в школьной программе предмета «Духовно-нравственная культура России». Также был утверждён приказ, нормирующий время и объём домашних заданий для школьников с учётом их учебной нагрузки. Контроль над объёмом «домашки» для каждого класса и по каждому предмету теперь является обязанностью школы.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Минпросвещения РФ
  • Дети
  • Образование
  • Общество
