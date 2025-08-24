Минпросвещения определило список обязательных школьных предметов

Министерство просвещения Российской Федерации определило перечень обязательных учебных предметов для получения основного общего образования, начиная с 2026/2027 учебного года. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на соответствующий документ.

В обязательную программу войдут «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Труд (технология)», «Основы безопасности и защиты Родины» и «Физическая культура».

Предметы «Родной язык», «Родная литература» и «Второй иностранный язык» будут изучаться факультативно, на основании заявлений от родителей.

В документе также уточняется структура некоторых предметов. Так, «Математика» будет включать в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия» и «Вероятность и статистика», а предмет «История» будет состоять из курсов «История России», «Всеобщая история» и «История нашего края».

Нововведением станет появление в школьной программе с 2026/2027 учебного года предмета «Духовно-нравственная культура России».