С 1 сентября в школах России введут новые учебники истории для 5-7 классов

С нового учебного года российские школы начнут использовать новые учебники истории для 5-7 классов, а полное внедрение для 8-9 классов запланировано на 2026–2027 годы. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь гослинейки учебников истории Владислав Кононов.

«Переход на новую гослинейку Минпросвещения определён в два года. В нынешнем — 5-7 классы, в следующем — 8-9 классы. При этом все учебники включены в Федеральный перечень учебников, и при желании школы или конкретный регион могут перейти на всю линейку уже в этом году», — сказал он.

Изучение истории в новых учебниках начинается с 5-го класса с истории Древнего мира, включая стоянки человека на территории России, первые полисы Северного Причерноморья, Боспорское царство, Дербент и Аркаим. С 6-го класса предмет охватывает Всеобщую историю и Историю России до начала XX века.

Учебники содержат разделы «Учителю и ученику» на сайте ИСТОРИЯ.РФ с лекциями, статьями и определениями, а также рубрику «Рекомендуем посетить» с ссылками на музеи. Каждый параграф с 6-го класса строится по принципу «Россия и Мир», позволяя синхронизировать события отечественной и мировой истории.